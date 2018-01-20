ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları görüştü
Afrin harekatının başlamasının ardından yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor. ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları'nın Suriye konusunu ele almak üzere telefonla görüştüğü bildirildi. Bu haberden dakikalar sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştüğü aktarıldı.
- AA
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile telefonda görüştü.
TASS haber ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ve Dunford’un yaptığı görüşmede, Suriye’deki durum ve karşılıklı çıkarlarla ilgili diğer durumların ele alındığı belirtildi.
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