ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile telefonda görüştü.

TASS haber ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ve Dunford’un yaptığı görüşmede, Suriye’deki durum ve karşılıklı çıkarlarla ilgili diğer durumların ele alındığı belirtildi.