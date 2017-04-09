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ABD ve Rusya arasındaki gerilim Belçika'yı korkuttu

ABD'nin Suriye'de Esed'a ait askeri üssü vurmasının ardından Rusya ve ABD'nin savaşın eşiğine gelmesi, Belçika'yı korkuttu.

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ABD'nin Suriye hamlesinin ardından uluslarası koalisyon bünyesinde Suriye'de DEAŞ'a yönelik hava harekatına katılan Belçika, operasyonları askıya aldı. Koalisyona katılan diğer ülkelerin de, Suriye hava sahasında uçmama kararı aldıkları belirtildi. Belçikalı yetkililer, operasyondan çekilme kararını Belga Haber Ajansı'na doğruladı. Bu karar, ABD'nin İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen saldırıya misilleme olarak El Şayrat Hava Üssü'nü vurmasından sonra alındı.
 
NEDEN BELİRTİLMEDİ AMA...
 
Belçika Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının Suriye üzerinde uçmama kararı konusunda bir neden belirtilmedi. Ancak, Belçika basınına göre Rusya'nın koalisyon güçleri ile kurulan iletişim kanallarını dondurma talebinde bulunması, bu kararın alınmasına neden oldu. Çünkü bu anlaşma, hava operasyonların katılan pilotların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.
 
Flaman Televizyonu'na göre de, Suriye üzerinde uçmama kararı uluslararası koalisyon tarafından alındı. Koalisyon, Brüksel yönetimine de uçuşları askıya alması çağrısı yaptı. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da, diğer koalisyon üyesi ülkelerin savaş uçaklarını kaldırmama konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

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