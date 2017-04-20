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ABD ve Suudi Arabistan'dan ortak adım: 15 şirkette anlaştılar

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Halid Kasbi'nin dün Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında 15 ABD'li şirketin Suudi Arabistan'da önümüzdeki ay çalışmalara başlıyacağı açıklandı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Ortak düzenlenen basın toplantısında konuşan ikili ABD ve Suudi Arabistan arasında atılacak yeni ekonomik adımlardan bahsetti.
 
İki ülke arasındaki 80 yıllık ilişkilere dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson , "Biz ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin kolaylıkla yürümesine dikkat ediyoruz. Karşılıklı olarak yatırımcılar birbirlerinden istifade edecekler" dedi.
 
Suud Dışişleri Bakanı Adil Cabir ile defaatle görüştüğünü belirten Tillerson, Başkan Trump'ın diğer ortadoğu ülkeleriyle de anlaşmak istediğini belirtti.
 
Suudi Arabistan ile ilişkilerin iyileşmesi hususunda tüm çabalarını sarf edeceğini belirten Tillerson, "Suudi Arabistan'ın ABD Hükümetinde bir dostu var. Ekonomik fırsatlardan karşılıklı olarak istifade edeceğiz" dedi.
 
Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Halid Kasbi ise, "Ülkemizin 2030 projelerini  gerçekleştirmek için adımlar atıyoruz.  İş gücünü arttırmak, ekonomimizi güçlendirmek ve küçük ve orta sınıf şirketleri büyütmek hedeflerimizdendir" ifadelerine yer verdi.
 
15 ABD'li şirketin Suudi Arabistan'da önümüzdeki ay çalışmalara başlaması için imzaların atıldığını belirten Halid Kasbi, ABD ve Suudi Arabistan arasında ortak iş fırsatı anlaşması imzalandığını duyurdu.
 

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