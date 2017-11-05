ABD ve Ukrayna, BM barış gücünün Donbass'a yerleşmesini konuştu
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünün Donbass'ta yerleştirilmesine yönelik atılacak adımları ele aldığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı'nın sitesinde yer alan açıklamada, "Taraflar, BM barış gücünün, Ukrayna-Rusya sınırının kontrol edilmeyen bölgesi dâhil, Donbass'ın işgal edilmiş kısmına yerleştirilmesine yönelik sonraki adımları koordine etti" ifadelerine yer verildi.
Rus haber ajansı Sputniknews'in haberine göre açıklamada ayrıca tarafların özellikle ‘Rus hapishanelerindeki rehinelerin' serbest bırakılması konusunun üzerinde durdukları ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptıkları belirtildi.
Görüşmede Ukrayna'daki reformların da ele alındığı belirtildi.
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