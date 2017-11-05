ABD ve Ukrayna, BM barış gücünün Donbass'a yerleşmesini konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı'nın sitesinde yer alan açıklamada, "Taraflar, BM barış gücünün, Ukrayna-Rusya sınırının kontrol edilmeyen bölgesi dâhil, Donbass'ın işgal edilmiş kısmına yerleştirilmesine yönelik sonraki adımları koordine etti" ifadelerine yer verildi.

Rus haber ajansı Sputniknews'in haberine göre açıklamada ayrıca tarafların özellikle ‘Rus hapishanelerindeki rehinelerin' serbest bırakılması konusunun üzerinde durdukları ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Ukrayna'daki reformların da ele alındığı belirtildi.