TİKA Moldova Cumhurbaşkanlığı binasını restore edecek

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) aracılığıyla restorasyonunun yapılacağını söyledi.

Moldova temasları kapsamında, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, başkent Kişinev'de Cumhurbaşkan Dodon ile çok yararlı ve faydalı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Önceki yıllarda ülkedeki darbe girişimi nedeniyle Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının zarar gördüğünü anımsatan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon’un hasar gören bu binanın restorasyonunun yapılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talepte bulunduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız, TİKA vasıtasıyla Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının restorasyonunun yapılması için talimat vermiştir.” dedi.

Binanın restorasyon ihalesinin bu hafta cuma günü yapılacağını kaydeden Çavuşoğlu, Erdoğan’ın bahar aylarında Moldova’ya planlanan ziyaretine kadar bu restorasyon işinin bitirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.