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ABD yine kışkırtma peşinde

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Trump’ın Kudüs konusunda yeni kararlara imza atabileceği yönünde bilgilere sahip olduklarını bildirdi.

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Gazze’de düzenlenen 11’nci Bilimsel Kudüs Konferansı’nda konuşan Heniyye, “ABD yönetiminin, İsrail’i Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs’e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var” dedi. Filistin’in barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Heniyye, “Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir” ifadesini kullandı.    

 

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