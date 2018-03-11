ABD yönetimi, Ortadoğu’da nükleer güç olmak isteyen Riyad’a milyarlarca dolarlık reaktör satmaya hazırlanıyor

ABD yönetimi, Ortadoğu’da nükleer güç olmak isteyen Suudi Arabistan’a reaktör satmaya hazırlanıyor. İran’a karşı Riyad’ı destekleyen Tel Aviv satışa karşı çıkmazken ABD yönetimine bazı çekincelerini dile getirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, geçtiğimiz Pazartesi günü Washington’a gerçekleştirdiği ziyarette reaktör satışına dair endişelerini ABD Başkanı Trump’a ilettiği kaydedildi.

BİZ SATMAZSAK ONLAR SATAR

İsrail’in Channel 10 kanalından Barak Ravid, milyarlarca dolarlık satış sözleşmesine sıcak bakan Beyaz Saray’ın yanıtının, “Eğer biz satmazsak Fransa ya da Rusya satacak” olduğunu belirtti. Ravid, Beyaz Saray’ın “Eğer biz satmazsak Fransa ya da Rusya satacak” cevabı verdiğini aktardı.

NETANYAHU’DAN URANYUM RİCASI

Netanyahu ve beraberindeki heyet ise anlaşma imzalanırsa, Beyaz Saray’ın Suudi Arabistan’dan kendi topraklarında uranyum zenginleştirme faaliyetlerine girişmeyeceklerine dair söz almaları gerektiğini ifade etti. Perşembe günü New York’ta Netanyahu ile bir araya geldiğini kaydeden Ravid, İsrail Başbakanı’nın şu ifadeleri kullandığını aktardı: “ABD yönetimine neden Ortadoğu’daki ülkelerin uranyum zenginleştirmeyi istediklerini sordum. Onlar da, ‘Çünkü İran bu hakka sahip’ dedi. Ortadoğu’da nükleerleşmeyi önlemek için en iyi yol ya İran anlaşmasını düzeltmek, ya da tamamen iptal etmek.” Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, geçtğimiz Kasım’da, Suudi Arabistan’ın 2019’dan önce iki adet nükleer reaktör kurulması için sözleşmeler imzalayacağını ifade etmişti.

İngiltere’den 48 uçak aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, İngiltere ziyaretinde 48 adet Eurofighter Typhoon model savaş uçağı satın alımı için 14 milyar dolarlık ön anlaşma imzaladı. Muhammed Bin Selman, anlaşmadan gayet memnun olduklarını söyledi. Mutabakat zaptına imza atan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ise “Ülkelerimizin tarihi ilişkisinde yeni bir sayfa açılmış oldu” dedi. Eurofighter Typhoon model jetlerin üreticisi BAE Systems Yönetim Kurulu Başkanı Charles Woodburn da gelişmelere ilişkin açıklamasında, “Suudi Arabistan, kendi silahlı kuvvetlerini modernize ederken ve 2030 vizyonunun hayata geçirilmesinde kritik öneme sahip kilit endüstriyel beceriler geliştirirken, bizler de krallığı destekliyoruz” ifadesini kullandı. Veliaht Prens Selman, Londra’da temasları sürerken dün savaş karşıtları tarafından protesto edilmişti.

(YeniŞafak)