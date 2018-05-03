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ABD-Çin gerilimi: 'Bu gerçek bir tehdit'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD’nin Cibuti’deki askeri üssünden kalkan uçakların, yakındaki Çin üssünden lazer tacizine uğradığını ve bu konuda Çin’e diplomatik protesto verdiklerini açıkladı.

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White, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını  yanıtladı.
 
Sözcü White, ABD’nin Cibuti’de bulunan askeri üssünden havalanan  uçakların, üssün yakınında bulunan Çin üssünden kimliği belirsiz kişilerce lazer  tacizine maruz bırakıldığını söyledi.
 
Bu tacizleri “gerçek bir tehdit” olarak tanımlayan White, “Bunlar çok  ciddi olaylar. İki küçük yaralanma söz konusu oldu. Bu faaliyetler havacılarımıza  gerçek bir tehdittir.” şeklinde konuştu.
 
Cibuti’deki lazer tacizlerinin Çin üssünden yapıldığı konusunda son  derece emin olduklarını kaydeden White, “Resmi olarak Çin hükümetine diplomatik  protesto verdik ve Çinlilerin bu olayları soruşturmasını talep ettik.”  ifadelerini kullandı.
 
White, ayrıca, ABD uçaklarının uzun zamandır lazer tacizine maruz  bırakıldığını ancak son birkaç hafta içerisinde bu sayının arttığını dile  getirdi.
 
Çin’in ülke dışındaki ilk askeri üssü olan Cibuti’deki üssü geçen yıl  ağustos ayında açılmıştı.
 
ABD'li yetkililer ise Çin’in, Cibuti’deki ABD üssü yakınında üs  açmasının kendileri için bir sorun teşkil etmediğini ve bunun Cibuti hükümetinin  bağımsız kararı olduğunu ifade etmişti.
 
Cibuti, Çin ve ABD’nin yanı sıra Japonya ve Fransa üslerine de ev  sahipliği yapıyor.
 
"İRAN NEREDEYSE KAOS ORADA"
 
White, İran ile İsrail arasında artan gerginliğin Pentagon’u  kaygılandırıp kaygılandırmadığına ilişkin bir soru üzerine İran’ın bölgede kötü  bir etki olmaya devam ettiğini söyledi.
 
İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini ifade eden White,  “(İran) bölgedeki istikrarın altını boşaltmak için gerek Hizbullah olsun gerekse  Husiler olsun vekalet güçleri kullanıyor. Bu bizim kaygımızdır. İran neredeyse  kaos orada. Dolayısıyla Suriye, karmaşık bir savaş alanı ve İran kaygıya neden  olacak şeyler yapmaya devam ediyor.” diye konuştu.
 
"İran ile İsrail arasındaki muhtemel bir çatışmaya ABD’nin rolünün ne  olacağına" ilişkin bir soru üzerine ise White, ABD’nin her zaman kendini koruma  hakkını saklı tuttuğunu ancak Suriye’deki tek misyonlarının DEAŞ ile mücadele  olduğunu ifade etti.

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