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ABD'de 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının sebebi çocuk oyuncağı

ABD'nin New York eyaletinin Bronx semtindeki binada çıkan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına 3,5 yaşındaki çocuğun oynadığı ocağın yol açtığı bildirildi.

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New York İtfaiye Departmanı'ndan Daniel Nigro, binanın birinci katında yaşayan ailenin 3,5 yaşındaki oğullarının mutfakta oynadığı ocaktan sıçrayan alevlerin hızla etrafı sardığı, annenin küçük oğlu ve diğer çocuğunu yanına alarak hızla daireden dışarı çıktığını açıkladı.

Yangının, annenin panikle açık bıraktığı daire kapısından önce merdiven boşluğuna, dakikalar içinde de binaya yayıldığı ve ana çıkış kapısını kapattığı belirtildi.

Yetkililer, yangında ölen 12 kişiden 4'ünün çocuk olduğunu bildirdi.

Bronx Hayvanat Bahçesi yakınındaki beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi de yaralanmıştı.

New York'ta yine aynı semtte 1990 yılında bir kulüpte çıkan yangında 87 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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