ABD'de 2016'da cinayet oranları yüzde 7,9 arttı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2016 yılında ülke genelinde suç oranlarının yükseliş gösterdiğini, cinayet oranlarının ise yüzde 7,9 arttığını bildirdi.

FBI, ABD'de 2016 yılına ilişkin "suç oranları" raporunu yayımladı.

Ülke genelinde suç oranlarının 2016'da artış gösterdiğine işaret edilen raporda, şiddet olaylarının 3,4 oranında artış gösterdiği ve bu rakamın son 25 yıl içerisindeki en yüksek oran olduğu belirtildi.

Raporda, ülke genelindeki cinayet oranının ise 7,9 oranında artış gösterdiğine değinilerek, cinayet oranının 2014 yılından 2016 yılına kadar toplam yüzde 20'lik artış gösterdiği vurgulandı.

Yükselen şiddet oranlarının sadece şehirlerde değil, kırsal bölgelerde de arttığı aktarılan raporda, Chicago'nun cinayet oranlarının en fazla yaşandığı şehir olduğuna işaret edildi.

Rapora göre, Chicago'da 2016'da toplam 765 kişi öldürüldü.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions rapora ilişkin yaptığı açıklamada, yükselen şiddetin durdurulması gerektiğini belirterek, "Amerikalıların hatırı için yükselen bu şiddet oranlarının durması gerekir. Bunu birlikte yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.