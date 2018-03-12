ABD'de 28 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
ABD'nin Kentucky eyaletindeki 28 katlı Capital Plaza Tower, kontrollü bir patlama ile yıkıldı.
1972'de vilayetin en yüksek binası olarak inşa edilen Capital Plaza Tower'ın yerine 5 katlı bir iş yeri ve bin 100 kapasiteli bir otopark inşa edilecek.
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