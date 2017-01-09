ABD’de 5 kişinin öldüğü saldırı kamerada

Görüntüde Esteban Santiago adlı 26 yaşındaki şahsın belindeki silahı çıkardığı ve etrafa ateş açtığı görülüyor. İnsanlarsa büyük panik yaşıyor.
5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı saldırının ardından Santiago, güvenlik güçlerince yakalanıp gözaltına alınmıştı.
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