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ABD’de 5 kişinin öldüğü saldırı kamerada

ABD’nin Florida eyaletindeki Hollywood Havalimanı’nda yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

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Görüntüde Esteban Santiago adlı 26 yaşındaki şahsın belindeki silahı çıkardığı ve etrafa ateş açtığı görülüyor. İnsanlarsa büyük panik yaşıyor.

5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı saldırının ardından Santiago, güvenlik güçlerince yakalanıp gözaltına alınmıştı.  

 

 

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