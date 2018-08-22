ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin batı kıyısındaki Oregon eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Coos Bay kentinin 264 kilometre batısı olan 6,3 büyüklüğündeki deprem, denizin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntı nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.