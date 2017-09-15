ABD'de 8 yılda 6 bin 596 polis gözaltına alındı

ABD'de, 2005-2012 yılları arasında yılda ortalama binin üzerinde polisin saldırı, tecavüz ve alkollü araç kullanmak gibi suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nden Kriminoloji Uzmanı Philip Stinson'un hazırladığı "Polis Suçları Veri Bankası"na göre, 2005-2012 yılları arasında 50 eyalette ve başkent Washington'da 1 milyon polisten 6 bin 596'sı, 2 bin 830 yerel, eyalet ve özel kanunu ihlal ederek toplam 13 bin 623 ayrı suçlamayla gözaltına alındı.

Birden fazla gözaltına alınan 802 polis de toplam 8 bin 6 gözaltı vakasına neden oldu.

Polislerin gözaltına alınmalarına yol açan suçların başında ise saldırı, tecavüz, yalan ve alkollü araç kullanmak geliyor.

Toplam 8 yıllık sürede hazırlanan verilere göre, yılda ortalama binden fazla polis, 2008'den 2012 sonuna kadarki 5 yıllık sürede ise ortalama bin 140 polis gözaltına alındı.

Acemi polislerin daha sık gözaltına alındığı ABD'de, gözaltına alınanların yüzde 93'ünü erkek polisler oluşturdu.

Araştırma sonucunda, gözaltına alınıp hüküm giyen polislerin yüzde 91'nin işine son verildiği veya istifa ettikleri belirtildi.

Araştırmada imzası bulunan Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde Kriminoloji Uzmanı Stinson, gözaltına alınan polislerin düşünüldüğü kadar az olmadığını, farklı sınıf ve rütbelere sahip olduğunu ifade etti.