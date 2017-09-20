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ABD'de aranan kişiyi Instagram canlı yayını yakalattı

ABD'nin Teksas eyaletinde en çok aranan ilk 10 kişi arasında yer alan bir şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sayesinde yakalandı.

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Teksas polisi tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Christopher Ricardo Gonzalez'in cinayet, hırsızlık ve organize suçlara karışmak gibi suçlardan 21 Ağustos'tan bu yana en çok aranan ilk 10 kişi arasında olduğu belirtildi.
 
Gonzalez'in Instagram'da yaptığı canlı yayında konumunu belirtmesinin ardından California eyaletinin Los Angeles kentinde yakalandığı ve sorguya alındığı ifade edilen açıklamada, zanlının eyalete gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.

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