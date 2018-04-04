ABD'de askeri helikopter düştü, 4 kişi kayıp

ABD Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, eğitim uçuşu sırasında Kaliforniya eyaletinin El Centro şehrinde düştü. Helikopterdeki 4 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, helikopterin düştüğü bölgede geniş kapsamlı arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı bildirildi.
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