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ABD'de askeri helikopter düştü, 4 kişi kayıp

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde eğitim uçuşuna çıkan bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

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ABD Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, eğitim uçuşu sırasında Kaliforniya eyaletinin El Centro şehrinde düştü. Helikopterdeki 4 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, helikopterin düştüğü bölgede geniş kapsamlı arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı bildirildi.

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