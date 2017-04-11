ABD'de askeri mermi fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

<p> Patlamada bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.</p> <p> Fabrikanın düşük kalibreli mermi üretimi yaptığı ve bünyesinde NATO test merkezi barındırdığı belirtildi.</p> <p> </p>
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