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ABD'de beklenilen kasırga etkisini göstermeye başladı

ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan İrma Kasırgası etkisini göstermeye başladı.

  • İHA
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Küba'nın kuzey kıyılarından sonra bugün sabahın erken saatlerinde Florida'da yıkıcı rüzgarlar ve hayati tehlike oluşturan İrma kasırgasının saat 02:00'da Key West bölgesine ulaştığı belirtiliyor. ABD Kasırga merkezi bu sabah saatlerinde İrma kasırgasının etkisini göstermeye başladığını duyurdu. Kasırganın, Florida'nın güney-güneydoğusunda, saatte yaklaşık 115 km. hızla 4. kategoride ilerlemeye devam ettiği kaydedildi. Karayipler'de en az 22 kişinin öldüğü Irma kasırgasının, Florida için hayatı tehdit eden bir tehlike olduğu ve ABD hükümetine milyarlarca dolar zarar verecek doğal bir felakete neden olabileceği belirtiliyor.
 
Miami kentinde bugün sabah saat 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Elektrik kesintilerin yaşandığı ve 260 bin kişiye elektrik verilemediği açıklandı. İrma kasırgası'nın Key West ve Miami kentlerinde etkili olmaya başladığı belirtiliyor.

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