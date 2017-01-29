Teksas'ta bir camide yangın! Kullanılamaz hale geldi

Teksas'taki Müslümanların önemli ibadet mekanlarından olan Victoria İslam Merkezi'nde sabaha karşı 2'de çıkan yangına ilk müdahale yerel itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Yangının duyulmasından sonra hemen olay yerine gelen merkezin başkanı Şahid Haşimi, çok üzgün olduklarını kaydederek, "Burası bir ibadet eviydi." açıklamasını yaptı.

Victoria İtfaiye Bölümü Müdürü Jeff Cowan, yangın mahallinde ve etrafında şüpheli bir unsur bulamadıklarını belirtti. Olayın gerçek sebebinin ortaya çıkarılması ve bir nefret suçu bağının olup olmadığının anlaşılması için soruşturma başlatıldı.

Güneşin doğmasının ardından yangının tüm etkileri gün yüzüne çıkarken, caminin tamamen kullanılamaz hale geldiği anlaşıldı.

Merkezi sosyal medya hesabından caminin tahrip olmuş fotoğraflarını paylaşan yöneticiler, fotoğrafların altına "Yeniden, sevgi ile inşa edeceğiz" notunu eklediler.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya döneminde zaman zaman kullandığı İslamofobik söylemlerin de etkisiyle ülke genelinde Müslümanları hedef alan nefret suçlarında önemli artışlar olmuş, bazı cami ve İslami merkezlere fiziksel saldırılar yapılmıştı.

Teksas'taki yangının sebebi henüz bilinmiyor ancak Amerikalı Müslümanlar son dönemde artan İslamofobik saldırılardan dolayı endişelerinin arttığını dile getiriyor.