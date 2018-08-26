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ABD'de bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı, yaralılar olduğu belirtiliyor. Saldırı Florida bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı yerde düzenlendi.

  • star.com.tr
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ABD'nin Florida eyaletinin Jacksonville kentindeki bir eğlence merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel basında yer alan bilgiye göre, meydana gelen silahlı saldırıda en az 15 kişinin vurulduğu, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Jacksonville Polisi'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre bir şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, başka şüpheli olup olmadığını araştırıyor.

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