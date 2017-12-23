ABD’de bir Müslüman genç kız arkadaşları tarafından dövüldü
ABD’de bir Müslüman genç kız arkadaşları tarafından şiddete maruz kaldı. Genç kızın babası okul arkadaşlarının genç kızı ‘Müslüman olduğu için’ dövdüğünü iddia etti.
Florida'da Müslüman kız okul arkadaşları tarafından şiddete maruz kaldı. Kızın babası bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve bunun kızına Müslüman olduğu için yapıldığını söyledi. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Video Cuma günü kızın babası tarafından Facebook'ta yayınlandı. İddiaya göre Shakeel Munshi isminde dokuzuncu sınıf öğrencisi genç kız Florida'da bulunan West Boca Lisesi'nde Müslüman olduğu için arkadaşları tarafından defalarca zorbalığa maruz kaldı. Genç kız bunu konuşarak sonlandırmaya çalıştı ancak bunu başaramadı ve bir grup yaşıtı tarafından fena bir şekilde dövüldü.
Arkadaşları daha önceleri de genç kıza 'terörist' dediler. Babası kızının yüzünde ve boynunda morluklar olduğunu ve büyük çiviler olduğunu söyledi.
Bölge polisi olayı soruşturacaklarını söyleyerek bir açıklama yayınladı.
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