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ABD’de bir pilot uçakla evine çarparak intihar etti

ABD’nin Utah eyaletinde bir pilotun uçakla kendi evine çarparak intihar ettiği öğrenildi.

  • İHA
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ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Duane Youd isimli bir pilotun bu sabah erken saatlerde kendi evine uçakla çarparak intihar ettiği öğrenildi. Youd’un önceki gün aile içi şiddetten gözaltına alındığı ve bu sabah serbest kalır kalmaz intihar ettiği aktarıldı. Eyalet şefi konu hakkında yaptığı açıklamada, uçağın Spanish Fork havaalanından kalktığını ve olay esnasında evde bulunan 2 kişinin de şans eseri kurtulduğunu belirtti. Görgü tanıkları ise olay sonrasında büyük bir yangının çıktığını ve evin kullanılmaz hale geldiğini bildirdi.

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