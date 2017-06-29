ABD'de çıkan yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Arizona eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle Yavapai yönetim bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Arizona'nın Prescott Ulusal Ormanı'nda çıkan yangın büyümeye devam ediyor.

Alevler, saatteki hızı 56 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle 8 bin 300 hektar alanın tamamen yanmasına neden oldu.

Arizona Valisi Doug Ducey, büyüyen yangın nedeniyle Yavapai yönetim bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

Yavapai'de bulunan Prescott kentine giden ana yollar yangın nedeniyle kapandı. Mayer ve Dewey-Humboldt kasabasında yaşayan 6 bine yakın kişinin tahliyesine karar verildi.

Bölgede 500 itfaiye mensubunun müdahale ettiği yangında bir itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

Arizona'da 2013 yılında çıkan orman yangınında 19 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

- ABD'nin batısı yanıyor

ABD'nin batısında farklı bölgelerdeki yangınlar hasara ve binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden oldu.

Los Angeles'ın kuzeyinde çıkan yangında çok sayıda ev kül oldu.

Kaliforniya eyaletinde San Luis Obispo'daki yangında ise "Big Bang Theory" (Büyük Patlama Teorisi) dizisinin yıldızı Johnny Galecki'nin evinin yandığı açıklandı.

Utah eyaletinde 13 ev yandı, bin 500 kişinin bulunduğu kayak merkezinde zorunlu tahliye kararı verildi. Washington eyaletinde de üç farklı yerde yangın çıktı.