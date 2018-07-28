ABD’de çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Michigan eyaletinde bir otelde çıkan yangında bir anne ve beş çocuğu öldü, iki kişi de yaralandı
- İHA
ABD’nin Michigan eyaletinin Benton Harbor şehrinde bir otelde çıkan yangında bir anne ve beş çocuğu yanarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Berrien İlçesi Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki anne ve 2 ile 10 yaşı arasındaki çocuklarının Cosmo Extended Stay Otel’de çıkan yangında öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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