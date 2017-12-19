ABD'de dijital varlık şirketinin hisseleri işleme kapatıldı

SEC'den yapılan açıklamada, Crypto Company'nin hisse senetlerinin manipülatif işlemler dolayısıyla 4 Ocak 2018'e kadar işleme kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, dijital para birimlerine yönelik danışmanlık ve yatırım hizmeti sunan şirketin yatırımcılara sağladığı bilgilerin doğruluğu ve yeterliliği konusunda endişeler olduğu ifade edildi.

Şirketin sadece bu ay yüzde 2 bin 700 değerlenen hisse senetleri, işleme kapanmadan önce 575 dolar civarında seyrediyordu.

Crypto Company, SEC'in kararından günler önce hisse senetlerini küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için çekici hale getirmek amacıyla parçalama kararı almıştı.