Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de dijital varlık şirketinin hisseleri işleme kapatıldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), dijital varlık yönetimi şirketi Crypto Company'nin hisselerini geçici olarak işleme kapattığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SEC'den yapılan açıklamada, Crypto Company'nin hisse senetlerinin manipülatif işlemler dolayısıyla 4 Ocak 2018'e kadar işleme kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, dijital para birimlerine yönelik danışmanlık ve yatırım hizmeti sunan şirketin yatırımcılara sağladığı bilgilerin doğruluğu ve yeterliliği konusunda endişeler olduğu ifade edildi.

Şirketin sadece bu ay yüzde 2 bin 700 değerlenen hisse senetleri, işleme kapanmadan önce 575 dolar civarında seyrediyordu.

Crypto Company, SEC'in kararından günler önce hisse senetlerini küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için çekici hale getirmek amacıyla parçalama kararı almıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA