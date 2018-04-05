ABD'de dış ticaret açığı 9,5 yılın zirvesine yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 57,6 milyar dolar oldu. Ekim 2008’den bu yana en yüksek ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 56,8 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Beklentiyi aşan ticaret açığının, ayrıca 6 aydır süren aralıksız süren artışlarla son 18 yılın en uzun yükseliş eğilimini ortaya koyması dikkati çekti.

Ticaret açığının şubatta rekor seviyeye yükselmesinde, ithalatın önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 262 milyar dolarda çıkması belirleyici oldu. Aynı dönemde, ihracatın da yüzde 1,7 yükselerek 204,4 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Bu arada, geçen ocak ayına ait dış ticaret açığı verisi, 56,6 milyar dolardan 56,7 milyar dolara revize edildi.

Son birkaç aydır rekor üstüne rekor koran dış ticaret açığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikalarının işe yaramadığı şeklinde değerlendiriliyor.

Analistler, ülke ekonomisini destekleyen en büyük kalem olan tüketimin kısılmadığı sürece ithalatta anlamlı bir düşüş yaşanmasının mümkün olmadığına işaret ederken, bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimlerinin tüketimi azaltmak yerine artıracağını vurguluyor.

Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının özellikle Amerikalı tüketicilerin artan fiyatlarla daha fazla harcama yapmasına neden olabileceği belirtiliyor.