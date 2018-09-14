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Boston'da doğalgaz patlaması: 39 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde doğalgaz patlamaları nedeniyle çok sayıda evde yangın çıktı, en az bir kişi hayatını kaybetti.

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Yetkililer, Boston'un kuzeyindeki yerleşim birimleri Lawrence, Andover  ve Kuzey Andover'u etkileyen patlamalarda 39 evde yangın çıktığını, 18 yaşındaki  bir gencin, bir evden uçan bacanın aracının üzerine düşmesi sonucu yaşamını  yitirdiğini açıkladı.
 
Patlamalarda en az 10 kişi yaralandı. 3 yerleşim biriminde Columbia  Gas şirketinden hizmet alanların, evlerinden ayrılmaları istendi.
 
Andover İtfaiye Dairesinden Michael Mansfield, gazetecilere yaptığı  açıklamada, patlamaların meydana geldiği bölgeyi "mahşer yerine" benzetirken Vali  Charlie Baker, yerel yetkililerin olayı soruşturduğunu söyledi.
 
Daha fazla patlamayı önlemek için bölgede elektrikler kesildi, okullar  bir günlüğüne tatil edildi ve evlerinden ayrılan vatandaşlar okullara sığındı.
 
Lawrence, Andover ve Kuzey Andover'da 146 binden fazla kişinin  yaşadığı ifade ediliyor.

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