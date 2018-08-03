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ABD'de duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı

ABD'de bir yargıç, uyarılara rağmen konuşmakta ısrar eden mahkumun ağzını bantla kapattırdı.

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ABD'de bir yargıç, uyarılara rağmen konuşmakta ısrar eden mahkumun ağzını bantla kapattırdı.
 
 
SKY News'in haberine göre, Yargıç John Russo, 30 dakikalık duruşma boyunca 12 kez söz verilmeden konuştuğu için uyardığı sanık mahkum Franklyn Williams'ın ağzının bantlanması talimatını verdi.
 
Yargıç Russo, daha önce silahlı soygun suçundan mahkum olan ve hakkındaki başka suçlamalarla ilgili davada duruşmaya getirilen 32 yaşındaki Williams'a, aralıksız konuşmasından dolayı sık sık müdahale etti, avukatların konuşmasına müsaade etmesini istedi.

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