ABD'de düşen meteor böyle görüntülendi
Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde akşam saatlerinde büyük bir alev topu düştü.
Meteorun düşme anı kameraya böyle yansıdı. Meteorun düşmesiyle birlikte gece bir anda aydınlanırken, ortaya muhteşem bir görüntü çıktı.
Pazartesi sabahı, Michigan Gölü üzerinde gökyüzünü aydınlatan bir meteor ABD’nin birçok Orta Batı eyaletinde görüldü. Ulusal Hava Durumu Servisi’nden Meteorolojist Jeff Last, meteora bölgedeki evleri sarsan sonik bir patlamanın eşlik ettiğini söyledi.
Radar görüntülerine göre, meteor Michigan Gölü üzerinden geçiyor ancak suya inip inmediğinin veya gökyüzünde parçalanıp parçalanmadığının net olmadığı belirtiliyor.
Wisconsin ve Illinois’teki polis araçları tarafından kaydedilen görüntülerde, karanlık gökyüzünde bir ateş topu görülüyor.
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