ABD'de kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi

ABD’nin Kuzeybatı eyaletlerinde iki gün boyunca kar yağışı bekleniyor. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, Başkent Washington, Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvani, New Jersey eyaletlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu. Beklenilen kar yağışı nedeniyle belirtilen eyaletlerde okulların iki gün süreyle kapalı olacağı açıklandı.

Ulusal Meteoroloji Dairesinin yaptığı uyarıda, kar yağışının özellikle karayolu ulaşımını etkileyeceği, eyaletler arasındaki yollarda kar kalınlığının 12-20 santimetreye kadar ulaşabileceği, görüş mesafesinin düşeceği belirtildi.

Yetkililer, iç hatlar ve Uluslararası uçuşlarda gecikme ve iptallerin yaşanmasının muhtemel olabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, ABD’nin Kuzeydoğu eyaletlerinde bu yıl etkili olan kar yağışının, 1942 yılından bu yana en uzun kış mevsiminin yaşanacağını ve en yoğun kar yağışının olacağını ifade ediyor.