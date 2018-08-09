ABD’de eylemlerin yıldönümünde OHAL ilan edildi

ABD’nin Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde 'beyaz milliyetçiler' olarak bilinen gurup tarafından 12 Ağustos 2017 tarihinde Robert E. Lee'nin heykeli etrafında protesto gösterileri başlatılmıştı. Gösteriler başka eyaletlere de sıçrayarak polisle göstericiler arasında günlerce şiddet olayları yaşanmıştı.

Virginia Valisi Ralph Northam yaptığı açıklamada, Virginia Eyaleti Acil Durum Yönetimi, Virginia Eyalet Polisi, Virginia Sağlık ve Virginia Ulusal Muhafız güçleri olarak gereken önlemleri aldıklarını, mitingin yıldönümünü kutlamak için Cuma'dan Pazar gününe kadar Charlottesville bölgesinde çok sayıda etkinlik planlandığını söyledi.

Vali Northam, Virginia’da bir yıl önce gösteriler sırasında hayatını kaybeden üç kişi için yas tutmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Yaşanan olayların yıldönümünün barış içinde geçmesini umuyoruz” dedi.

12 Ağustos 2017'de göstericilerden 32 yaşındaki Heather Heyer ile bir polis helikopterinin ağaçlara takılarak düşmesi sonucunda iki polis memuru hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.