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ABD'de federal hükümetin kapanması sonrası New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de federal hükümetin kapanmasıyla haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 55,80 puan (yüzde 0,21) azalarak 26.015,92 puana geriledi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 0,62 puan (yüzde 0,02) düşüşle 2.809,68 puanla, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 0,12 puan düşüşle 7.336,26 puanla yatay seviyeden açıldı.

Uzmanlar, bütçe krizi nedeniyle 20 Ocak itibariyle kısmen kapanan ABD federal hükümetinde milyonlarca çalışanın kriz sona erene kadar ücret almadan çalışmak ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kalmasına dikkat çekerek, bunun yatırımcılarda endişe yarattığını belirtti.

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