ABD'de flaş terör davası: 5 büyük ilaç şirketine terör örgütlerine fon sağladığı gerekçesiyle dava açıldı

Salı günü Washington DC'de ABD bölge mahkemesine açılan davada, AstraZeneca, General Electric, Johnson & Johnson, Pfizer ve Roche Holding'in Irak'taki terör örgütlerine finansal destek sağladığı iddia edildi.

İran destekli Ceyş-ul Mehdi ve Hizbullah örgütlerine komisyon ödemesi yapıldığını belirten davacılar, söz konusu şirketlerin terör örgütlerine ekstra ilaç ve teçhizat sağladığını ve bunların el altından satılarak kar sağlandığı belirtildi.

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rak Sağlık Bakanlığı'nında işin içinde olduğunu belirten asker yakınları, kamu hastanelerinin insanların kaçırıldığı ve öldürüldüğü terör üslerine dönüştüğünü iddia ederek Irak hastanelerini "Mehdi Ordusu Kampı" olarak niteledi.

ABD'nin Irak'ı işgali sonrası ülke içerisindeki mezhepsel şiddet artarak devam etmiş ve Irak Sağlık Bakanlığı İran desteki Ceyş-ul Mehdi taraftarlarına teslim edilmişti.

Pentagon'dan Şubat ayında yapılan bir açıklamada Irak ordu güçlerinin, Irak Sağlık Bakanlığı'na düzenlediği operasyonda Ceyş-ul Mehdi milislerinin ele geçirildiği ifade edilmişti.

ABD'deki söz konusu davada aynı zamanda ilaç şirketlerinin Irak Sağlık Bakanlığı'nın terör örgütlerinin elinde olduğunu bildiği ve geçmişte çok daha büyük miktarda rüşver verdikleri iddia ediliyor.

Russia Today haber sitesinde yer alan bilgiye göre ise Johnson & Johnson ilaç firması 2011 yılında yan kuruluşlarının Irak ve diğer ülkelerdeki ihaleleri kazanmak için 70 milyon dolar rüşvet verdiği belirtiliyor.