ABD'de yaşanan dünkü terör saldırısı sonrası Havalimanı tekrar uçuşlara açıldı

Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı saldırıdan 16 saat sonra yerel saat ile 5:00'da (TSİ:13:00) uçuş trafiğine tekrar açılırken, saldırının gerçekleştiği ikinci terminalin hala kapalı olduğu bildirildi.

Yetkililer, birçok uçuşun iptal edildiği havalimanında olası gecikmelerin ve iptallerin devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Broward County Şerifi Scott Israel, tek kişi olduğunu düşündükleri saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 8 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Israel, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu henüz bilmediklerini ve olaya "terör saldırısı" demek için erken olduğunu ifade etmişti.

Florida'ya Alaska'dan geldiği ve bagaj alımı esnasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Esteban Santiago isimli 26 yaşındaki saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak'ta bulunduğu açıklanmıştı.