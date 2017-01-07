Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de yaşanan dünkü terör saldırısı sonrası Havalimanı tekrar uçuşlara açıldı

ABD'nin Florida eyaletinde dün 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından uçuşlara kapatılan Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı tekrar açıldı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı saldırıdan 16 saat sonra yerel saat ile 5:00'da (TSİ:13:00) uçuş trafiğine tekrar açılırken, saldırının gerçekleştiği ikinci terminalin hala kapalı olduğu bildirildi.

Yetkililer, birçok uçuşun iptal edildiği havalimanında olası gecikmelerin ve iptallerin devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Broward County Şerifi Scott Israel, tek kişi olduğunu düşündükleri saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 8 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Israel, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu henüz bilmediklerini ve olaya "terör saldırısı" demek için erken olduğunu ifade etmişti.

Florida'ya Alaska'dan geldiği ve bagaj alımı esnasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Esteban Santiago isimli 26 yaşındaki saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak'ta bulunduğu açıklanmıştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İbadi: Suriye ve DEAŞ ile mücadeleyi ele aldık

İbadi: Suriye ve DEAŞ ile mücadeleyi ele aldık

Emniyetten ihraç edilenler

Emniyetten ihraç edilenler

İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Üniversiteden ihraç edilen akademisyen ve idari personel listesi

Üniversiteden ihraç edilen akademisyen ve idari personel listesi

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

TSK'dan El Bab açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA