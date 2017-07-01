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ABD'de gece kulübünde çatışma: 17 yaralı

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir gece kulübünde çıkan çatışmada 17 kişi yaralandı.

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ABD'nin Little Rock şehrinde bir gece kulübünde bir anlaşmazlık sonucu çıktığı tahmin edilen olayda en az 17 kişi yaralandı. Sabah saat 02:30'da konserde çıkan olayda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kimsenin ölmediği olayın terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. 

İşte o görüntüler:

 

 

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