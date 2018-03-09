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ABD'de gizli Türkiye oturumu

Türkiye ile ABD arasında Suriye ihtilafını çözmek için kurulan komite öncesinde Kongre’de Türkiye aleyhine gizli bir oturum gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

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Suriye, FETÖ ve PKK konularında Türkiye-ABD arasındaki görüş ayrılıklarına çözüm bulmak için kararlaştırılan 3’lü komite toplantılarından ilki dün Washington’da gerçekleştirildi.
 
ABD KONGRESİ'NDE GİZLİ OTURUM
 
Komitelerin ilki Suriye konusuyla toplandı. Türkiye’nin Münbiç’i terör örgütü PYD/PKK’dan arındırma talebi görüşüldü. Ancak toplantı öncesi ABD Kongresi'nde gerçekleşen gizli bir oturum göze çarptı.
 
TÜRKİYE'Yİ SIKIŞTIRMA PLANLARI
 
 Kongre kaynaklarından elde edilen bilgilere göre oturumda komite toplantılarına karşı pozisyon alındı ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırma planları yapıldı. Bazı üyeler, Rusya’dan S-400 alması karşılığında “Türkiye’yi F-35 projesinin dışına itelim” ifadesini kullandı. Bazları da, Türkiye’nin F-35 projesinin tedarikçisi olduğunu iddia ederek, “Türkiye’den artık parça almayalım” dedi. Ancak  Türkiye F-35’in tedarikçisi değil projenin ortağı olduğu için böyle bir ihtimal bulunmuyor.
 
YENİ VİZE KRİZİ YARATALIM
 
Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.  
(Akşam)

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