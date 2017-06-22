ABD'de Haitili senatöre kara para aklama suçundan 9 yıl hapis cezası verildi

ABD Bölge Yargıcı Cecilia Altonaga, 49 yaşındaki Philippe'ye kara para aklama suçundan 9 yıl hapis ve 1,5 milyon dolar para cezası verdi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla da suçlanan ve ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Philippe, savcıyla uzlaşarak bu cezayı almaktan kurtuldu.

Philippe'nin avukatları, anlaşma kapsamında savcının uyuşturucu kaçakçılığı gibi daha ciddi suçlamalardan vazgeçtiğini, müvekkilinin de suçunu kabul ettiğini ve temyize gitmeyeceklerini aktardı.

Avukat Zeljka Bozanic, anlaşmanın Philippe'nin diğer Haitili yetkililer hakkında açılacak soruşturmalarda işbirliği yapmasını gerektirmediğini kaydetti.

Philippe, kasım ayında senatör seçilmesinin ardından Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da aralık ayında katıldığı bir radyo canlı yayını sırasında yakalanarak ABD'ye getirilmişti.

Philippe, 2004'te Devlet Başkanı Jean Bertrand Aristide'nin görevinden alınmasıyla sonuçlanan ayaklanmaya da liderlik etmişti.