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ABD'de hapishanede isyan çıktı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde iki cezaevi çalışanının, firar etmek isteyen mahkumların çıkardığı yangında öldüğü bildirildi.

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Kuzey Carolina'ya bağlı Elizabeth City'de, eyalet polisinin kontrolü altındaki Pasquotak Islah Kurumu'ndan firar etmek isteyen mahkumlar yangın çıkardı.
 
Olayla ilgili açıklama yapan Kuzey Carolina Kamu Güvenliği Kurumu, yangında iki cezaevi çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.
 
Yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklayan kurum, olaylar sırasında cezaevinin kilitlendiğini ve hiçbir mahkumun kaçamadığını ifade etti.
 
Kamu Güvenliği Kurumu ayrıca, tamamen erkek mahkumlardan oluşan 729 kişinin tutulduğu yüksek korunaklı cezaevinde 410 çalışanın olduğu bilgisini paylaştı.

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