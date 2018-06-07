ABD'de havalimanında oyuncak el bombası paniği neden oldu
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir havalimanında kontrol noktasında çantadan oyuncak el bombası çıkması havalimanında paniğe neden oldu.
- AA
Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'nda bir çantadan oyuncak el bombası çıkması nedeniyle yüzlerce kişi güvenlik yetkilileri tarafından tahliye edildi.
Houston Havalimanı Sistemi sözcüsü Bill Begley, yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki bir gencin çantasından çıkan oyuncak el bombası nedeniyle güvenlik kontrol noktasının geçici olarak kapatıldığını belirtti.
Polis yetkilileri, gencin para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.