Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de havalimanında oyuncak el bombası paniği neden oldu

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir havalimanında kontrol noktasında çantadan oyuncak el bombası çıkması havalimanında paniğe neden oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'nda bir çantadan oyuncak el bombası çıkması nedeniyle yüzlerce kişi güvenlik yetkilileri tarafından tahliye edildi.

Houston Havalimanı Sistemi sözcüsü Bill Begley, yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki bir gencin çantasından çıkan oyuncak el bombası nedeniyle güvenlik kontrol noktasının geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Polis yetkilileri, gencin para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

İçinden onlarca altın çıktı

İçinden onlarca altın çıktı

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA