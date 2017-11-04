ABD'de iPhone X için uzun kuyruklar oluştu
ABD'de satışa sunulan Apple'ın yeni iPhone X modeli için uzun kuyruklar oluştu.
- İHA
Apple'ın, yüz tanıma özelliği ile güvenli kullanım olanağı sunan iPhone X modeli, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük bir heyecana yol açtı. ABD'nin farklı eyaletlerinde iPhone X'e ilk sahip olmak için Apple mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Birçok kullanıcı da bir gün önceden mağaza önünde kamplar kurdu. Amerika'da piyasa değeri bin 100 euroyu aşan telefon için iPhone X hayranları fiyatı, telefona vermeye değer buldular.
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