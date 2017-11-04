ABD'de iPhone X için uzun kuyruklar oluştu

Apple'ın, yüz tanıma özelliği ile güvenli kullanım olanağı sunan iPhone X modeli, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük bir heyecana yol açtı. ABD'nin farklı eyaletlerinde iPhone X'e ilk sahip olmak için Apple mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Birçok kullanıcı da bir gün önceden mağaza önünde kamplar kurdu. Amerika'da piyasa değeri bin 100 euroyu aşan telefon için iPhone X hayranları fiyatı, telefona vermeye değer buldular.



