ABD'de İslamofobik saldırı: 57 yaşındaki şahıs başörtülü genç kıza saldırdı
ABD'denin Michigan eyaetindeki hastanenin acil servisinde işlem yapan başörtülü genç kadına saldıran 57 yaşındaki adam tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri büyük tepki çekti.
ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn şehrindeki Beaumont Hastanesi'nde yaşanan olayda 19 yaşındaki bir öğrenci, başörtülü olduğu gerekçesiyle bir adamın saldırısına uğradı. Bekleme odasındaki bankoda işlemlerini yapan kadına arkadan acımasızca saldıran adamın o anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
BAŞÖRTÜLÜ KADINA BİR ANDA SALDIRDI
57 yaşındaki John Deliz isimli adamın hastaları para ve sigara için taciz ettiği ve güvenlik görevlileri tarafından hastaneyi terk etmesi için uyarıldığı öğrenildi. Koridorlarda dolaşmaya devam eden adam karşısına çıkan başörtülü kadına bir anda saldırdı.
Güvenlik görevlileri kısa süre içerisinde olaya müdahale edip saldırganı etkisiz hale getirdi.
ZİHİNSEL YETERLİLİK TESTİNE GİRECEK
Saldırgan adam tutuklandı ve ertesi gün saldırıdan dolayı suçlu bulundu. Gözaltında tutulan adam, 30 Mayıs'ta bir zihinsel yeterlik testine tabi tutulacak.
HASTANEYE DAVA AÇTI
Adı açıklanamayan kurban ise saldırıya engel olamadığı için hastane yönetimine 25 bin dolarlık tazminat davası açtı. Kadının avukatı, saldırgan adamın genç kadına başörtülü olduğu için yumruk attığını iddia etti.
(Haberler)
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