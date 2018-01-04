Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin üzerinde

Ülkede 30 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 250 bin oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 250 bine yükselerek beklentinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 16 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla (247 bin) 3 bin kişi artarak 250 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti 248 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 500 kişi artarak 241 bin 750 kişiye, süregelen işsizlik başvurularının ise 37 bin kişi azalarak 1 milyon 914 bine gerilediği gösterdi.

Ülkede bu sabah açıklanan diğer verilere göre, özel sektör istihdamı aralıkta 250 bin artarak son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alanya’da dev hortum

Alanya’da dev hortum

İşte İran'daki o provokatörler

İşte İran'daki o provokatörler

'Kurt kız'ın o halinden eser kalmadı

'Kurt kız'ın o halinden eser kalmadı

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA