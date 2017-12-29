Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD’de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

ABD'nin kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan karın kalınlığı 1 metreyi aştı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Minnesota, Illinois, Michigan, Pennsylvania eyaletlerinde özellikle hissedilen soğuk hava dalgası Chicago’da sıcaklığı -30 derecelere düşürken, Pennsylvania’nın Erie şehrinde 1 metre kalınlığın üzerinde kar yağışına sebep oldu. Ulaşım neredeyse tamamen durma noktasına geldiği Erie’de, halk karın keyfini çıkartıyor. Şehrin Belediye Başkanı Joe Sinnot yaptığı açıklamada Erie’de her zaman kar yağışının yoğun olduğunu ama ilk defa böyle bir hava durumu ile karşılaştıklarını söyledi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ile ABD arasındaki kriz sona erdi

Türkiye ile ABD arasındaki kriz sona erdi

Denizlerin en vahşileri

Denizlerin en vahşileri

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

Uçak binaya daldı

Uçak binaya daldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA