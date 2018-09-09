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ABD'de kasırga nedeniyle Virginia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'da acil durum ilan edildi

Atlantik Okyanusu'ndaki 'Florence' adlı tropikal fırtınanın, bugünden itibaren şiddetini artırarak kasırga halini aldığı ve gelecek hafta ABD'nin doğu kesimindeki eyaletleri vurabileceği bildirildi.

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Meteoroloji uzmanları, şu anda Atlantik Okyanusu'nun 2 bin 414 kilometre açığında etkili olan "Florence" tropikal fırtınasının, 1. kategori kasırga halini aldığını duyurdu.
 
Uzmanlar, kasırganın perşembe günü ABD'nin doğu kıyısına ulaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı.
 
Bazı eyaletler acil durum ilan etti
 
"Florence" nedeniyle ülkenin doğu kesiminde yer alan Virginia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'nın eyalet valileri, acil durum ilan etti.
 
Kasırganın Georgia eyaletinde de etkili olabileceği kaydedildi.
 
ABD Ulusal Kasırga Merkezi de "ABD'nin doğu kıyısındaki tüm bölgeler, özellikle Kuzey Florida'dan Kuzey Carolina'ya kadar olan kesimler, Florence'in ilerlemesini yakından takip etmeliler. Bu bölgedekiler, kasırga planlarını hazırda tutmalı ve yerel yetkililerin uyarılarına uymalılar." açıklamasını yaptı.
 
 

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