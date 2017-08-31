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ABD'de kimyasal tesiste patlama meydana geldi

ABD'de sel felaketinin yaşandığı Teksas eyaletindeki Houston kentinde bulunan bir kimyasal tesiste patlamalar duyulduğu bildiriliyor.

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ABD'de sel suları altında kalan ülkenin en büyük dördüncü şehri Houston yakınlarında bulunan bir kimyasal tesiste sabah saat 2iki sularında patlamalar yaşandığı bildirildi. Reuters'ın haberine göre olay yerinden dumanlar yükseliyor. 
 
Daha erken saatlerde tesisin sahibi olan şirket, burada patlama yaşanmasının ve ardından yangın çıkmasının beklendiğini açıklamıştı.
Two explosions rock chemical plant after power fails during flooding

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