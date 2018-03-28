ABD'de kontrolünü kaybeden araç, polis memuruna çarptı
Utah eyaletinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolünü kaybeden araç, bir polis memuruna çarptı. Kaburgaları kırılan polis tedaviye alındı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda kalan araca yardıma giden polise, kayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden başka bir araç çarptı.
POLİS TEDAVİDE
Polis, kazanın şiddetiyle yardım bekleyen aracın üzerine düştü. Kaburgalarında ve kürek kemiğinde kırık meydana gelen polis, bölge hastanesinde tedavi altına alındı.
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