Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD’de kötü hava 11 kişinin ölümüne sebep oldu

ABD’de etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin Georgia eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Yetkililer bölgede kasırga uyarısında bulundu. Georgia Acil Durum Yönetimi Kurumu, Cook, Brooks ve Berrien’de çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşlara camlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'danKuran-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'danKuran-ı Kerim tilaveti

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Mardin'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Mardin'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA