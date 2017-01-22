ABD’de kötü hava 11 kişinin ölümüne sebep oldu
ABD’de etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
ABD’nin Georgia eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Yetkililer bölgede kasırga uyarısında bulundu. Georgia Acil Durum Yönetimi Kurumu, Cook, Brooks ve Berrien’de çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşlara camlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.
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