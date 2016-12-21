ABD'de kredi kartı borcu 8 yılın zirvesinde

ABD'de ortalama hane halkının kredi kartı borcunun son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

ABD'li finans şirketi Nerdwallet'ın açıklamasına göre, ülkede ortalama hane halkının kredi kartı borcunun bu senenin ilk dokuz ayında 16 bin 61 dolara ulaşarak son 8 yılın en yüksek seviyesine tırmandığı belirtildi.

Böylece, ABD'de bu sene ocak-eylül döneminde ortalama hane halkı kredi kartı borcu geçen seneki toplam 15 bin 762 doların üzerine çıkarken, 2008'deki yıllık miktara yaklaştı. ABD'de ortalama hane halkı kredi kartı borcu 2008'de 16 bin 912 dolar olmuştu.

Açıklamada, ayrıca, ortalama hane halkının kredi kartı borcunun yıllık faizinin bin 292 dolar olarak hesaplandığı ifade edildi.

Amerikan halkının bu yılın ilk üç çeyreğinde 747 milyar dolar kredi borcu biriktirdiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, diğer verilere de yer verildi.

ABD'de bu yılın ocak-eylül döneminde ortalama hane halkı araç kredisi için 28 bin 535 dolar, eğitim kredisi için de 49 bin 42 dolar borçlanırken, mortgage için 172 bin 806 dolar, diğer tür harcamalar kapsamında da 132 bin 529 dolar borç aldı.

Açıklamada, ABD'de yaşam harcamalarının son 13 yılda gelir artışının üzerinde olduğuna dikkat çekilirken, ortalama hane halkının gelirinin 2003'den bu yana yüzde 28 artış kaydettiği, ancak aynı dönemde sağlık giderlerinin yüzde 57, yiyecek-içecek fiyatlarının yüzde 36, konut fiyatlarının da yüzde 32 yükseldiği vurgulandı.