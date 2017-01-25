ABD’de mescide iğrenç saldırı!
ABD’de bir mescide yönelik İslamofobik saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
Pazar gece saatlerinde Californiya eyaletindeki Davis Mescidine gelen genç bir kadın, ibadethanenin her kapısına domuz eti bıraktı. Kadın daha sonra ise mescidin önündeki bisikletlerin lastiklerini patlattı.
Saldırı ABD’deki tüm Müslümanların tepkisine yol açarken, saldırganın yakalanmasını sağlayan kişiye bin dolar ödül verileceği açıklandı.
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