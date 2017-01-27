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ABD'de Müslüman havalimanı çalışanına çirkin saldırı

ABD'de John Kennedy Havalimanı'nın bekleme salonunda Robin Rhodes adlı bir yolcunun, Müslüman kadın çalışana saldırdığı ve hakaret ettiği bildirildi.

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New York Daily News'in haberine göre, yetkililer New York'un Queens bölgesinde John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nın bekleme salonunda bir yolcunun, Delta Havayolları çalışanı Müslüman kadına saldırarak hakaretler yağdırdığını açıkladı.

Queens Bölge Savcısı Richard Brown, Aruba'dan gelen ve Massachusetts uçuşu için havalimanında bekleyen 57 yaşındaki Rhodes'in, önce ofisinde bulunan havalimanı çalışanı Rabeeya Khan'ı taciz etmeye başladığını dile getirdi.

Brown'un daha sonra Rhodes'in başörtülü Khan'ın kapısını çarparak içeri girdiği, "Burada ne yapıyorsun, uyuyor musun, namaz mı kılıyorsun?" diye bağırmaya başladığı belirtildi.

Savcı Brown, duruma şaşıran Khan'ın, "Ne oluyor? Ben ne yaptım?" dediğini, bunun üzerine Rhodes'un Müslüman kadına hakaretler yağdırmaya başladığını aktardı.

İddialara göre Rhodes'in kadını kolundan tutarak odadan çıkarmaya çalıştığını ifade eden Brown, bir görgü tanığının araya girmesiyle Khan'ın ofisten kaçtığını, Rhodes'in kadını yakalayarak namaz kılmasını aşağılamaya devam ettiğini dile getirdi.

Brown, saldırganın "Şimdi Trump var, hepinizden kurtulacağız. Bu tür insanları Almanya'ya, Belçika'ya ve Fransa'ya sorun, ne olacağını göreceksiniz." diye bağırdığını da sözlerine ekledi.

Rhodes'in fiili saldırı, zorla alıkoyma, tehdit etme ve nefret suçlamasıyla göz altına alındığını kaydeden Brown, olay için "Bu en fazla kültürel çeşitliliğe sahip bölgelerden biri olan Queens'te yapılan yobazlık eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

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